Bayerischer Rundfunk folgt Spur der Kelten

Der Bayerische Rundfunk weist auf einen Dokumentarfilm hin, der auch den Kreis Haßberge betrifft. Am Montag, 26. November, zeigt der Sender von 21 bis 21.45 Uhr unter dem Motto "Bayern erleben" den Beitrag "Kelten-Klöster-Kraftorte - Spurensuche im Steigerwald" von Steffi Illinger, wie der BR mitteilte.

Eine Spurensuche nach dem geheimnisvollen Volk der Kelten, das verspricht die Wanderung von Steffi Illinger zu werden. Auf dem "Keltenerlebnisweg" ist sie sechs Tage lang unterwegs: von Bad Windsheim durch den dichten Steigerwald bis nach Zeil am Main.

Dabei ist es gar nicht so einfach, frühgeschichtliche Spuren in den dichten Laubwäldern und auf den markanten Höhenzügen wie dem Bullenheimer Berg oder den Knetzbergen zu entdecken: Denn Grabräuber und Sondengänger haben dafür gesorgt, dass geheimnisvolle Viereckschanzen und stark überwucherte Wallanlagen die einzigen sichtbaren Zeugen einer vorchristlichen Kultur sind. Doch wo die Vergangenheit nicht so offen zutage tritt, lässt sich die Wanderin bei ihrer Spurensuche von heimatkundigen Hobbyarchäologen begleiten. Oder begegnet untergegangenen Zeiten in Freilichtmuseen, wo Laiendarsteller etwa frühmittelalterliche Handwerkstechniken wie den Bronzeguss beherrschen.

Mit Pfeil und Bogen

Dabei lernt sie auf ihrem Weg in die Vergangenheit unter fachkundiger Anleitung das Schießen mit Pfeil und Bogen - heute Sport und Freizeitvergnügen, für die Ahnen der Vorzeit eine wichtige Überlebenstechnik.

Die Kelten findet sie auch in sprechenden Namen wieder wie dem Schwanberg - was so viel wie "heiliger Berg" bedeutet hat. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sich dort heute ein Frauenkloster befindet, eine protestantische Ordensgemeinschaft den Berg bewohnt, ihn als Kraftort und Inspirationsquelle nutzt.

Eine idyllische Herbstwanderung mit Höhepunkten wie der ehemaligen Zisterzienserabtei in Ebrach ist der Weg. Mit Tagesetappen mit bis zu 20 Kilometern, die allerdings zur gefährlichen Herausforderung werden, als ein gewaltiges Sturmtief über den Steigerwald hereinbricht. red