"Bayerische" in Ebern

Wieder einmal wurde dem Field-Target-Shooting Club Ebern die Verantwortung für die Austragung der Bayerischen Meisterschaft übertragen. Der Verein hat sich nicht nur sportlich einen Namen gemacht, sondern auch als Ausrichter für positive Schlagzeilen gesorgt. 55 Schützen haben ihre Zusage erteilt, unter ihnen auch zwölf aus Ebern. Los geht es am Freitag mit dem Einschießen. Die offiziellen Wettbewerbe beginnen am Samstag um 9 Uhr mit den Klassen 1 und 4 und ab 13 Uhr die Klassen 2, 3 und 5. Am Sonntag ab 8.30 Uhr müssen die Klassen 2-3-5 und ab 13.15 Uhr die Klassen 1 und 4 noch einmal ran. di