Bayerische in Burgkunstadt

Die Stadthalle in Burgkunstadt ist am 7. und 8. März Schauplatz der bayerischen Meisterschaften im Radball. Bei den Titelkämpfen in allen Jahrgangsklassen kämpfen unter anderem auch die Weltmeister aus Stein neben weiteren Bundesliga-Teams um den Meistertitel. Der örtliche Radballverein RV Concordia Burgkunstadt ist nicht nur Veranstalter und Organisator, sondern nimmt auch mit zwei Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Beginn und Einlass ist am Samstag ab 9 Uhr, enden wird die Vorrunde gegen 19 Uhr. Die Play-offs starten am Sonntag bereits ab 8.30 Uhr. Gegen 15 Uhr werden die Sieger aller Altersklassen feststehen. Ein Tagesbesuch kostet 3 Euro, während das ganze Wochenende bei 5 Euro liegt. Die Eintrittsbänder können ab Veranstaltungsbeginn direkt vor Ort erworben werden. red