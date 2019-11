Bayerische HIV-Testwoche

Gesundheitsämter, Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen bieten unter dem Motto "Test jetzt!" bis 1. Dezember wieder neue Gelegenheiten, sich auf HIV testen zu lassen - wie immer anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung. "Test jetzt!" in Forchheim findet am Donnerstag, 28. November, 14 bis 16 Uhr, und am Freitag, 29. November, 8 bis 10 Uhr, im Landratsamt Forchheim, Gesundheitsamt, Am Streckerplatz 3, statt. Test und Beratung sind kostenfrei, Anmeldung nicht nötig. Zu den regulären Öffnungszeiten des Gesundheitsamtes kann man sich kostenfrei anonym auf HIV testen lassen; Anmeldung unter Tel. 09191/ 863504 ist dann erwünscht. red