Bauzeit verlängert sich

Die Errichtung des Digitalen Gründerzentrums auf dem Lagarde-Gelände an der Ecke Zollnerstraße/Berliner Ring ist weit fortgeschritten. Im Lauf der Bauarbeiten haben sich aber erhebliche Probleme mit der Statik des Altbaus ergeben, teilt die städtische Pressestelle mit. Entgegen der ursprünglichen Annahmen können unter anderem die Bestandsdecken über dem Erdgeschoss nicht erhalten werden. Daher seien umfangreiche statische Neuberechnungen nötig, die den Baufortschritt bis heute verzögern.

Im gesamten Altbauteil sollen nach dem überarbeiteten Statikkonzept die Decken über dem Erdgeschoss abgebrochen und auf zusätzlichen Fundamenten und Stützen durch eine Betondecke ersetzt werden. Mit der Freigabe dieser Lösung durch den Prüfstatiker werde noch im Oktober gerechnet.

Ziel der Baumaßnahme ist es von Beginn an, die Substanz des Altbaus so weit wie möglich zu erhalten. Es handelt sich um ehemalige Pferdeställe der Lagarde-Kaserne, die die Zollnerstraße zwischen Weißenburgstraße und Berliner Ring prägen. Damit verbunden wird der Neubauteil - ein Veranstaltungsbereich und ein zweistöckiges Bürogebäude mit vierstöckigem Turm an der Straßenecke.

Die verbleibenden Arbeiten im Neubau und die Fertigstellung des Altbaus werden aufgrund der Verzögerungen durch die umfangreichen Umplanungen das gesamte Jahr 2020 in Anspruch nehmen. Mit dem Einzug der Mieter ist im Frühjahr 2021 zu rechnen. red