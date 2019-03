Die Stadt Erlangen beteiligt sich am Samstag, 30. März, wieder an der "Earth Hour": Von 20.30 bis 21.30 Uhr gehen dabei rund um den Globus die Lichter aus. Während der weltgrößten Klimaschutzaktion, organisiert von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF, werden Tausende Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen. Eine Stunde lang wird die Beleuchtung des markgräflichen Schlosses, des Paulibrunnens und des Bürgerpalais Stutterheim ausgeschaltet, um ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Mittlerweile wird die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten in über 180 Ländern begangen. Allein in Deutschland nahmen fast 400 Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr teil. red