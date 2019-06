Bauwerke, Blumen, Bergdörfer

Wer Italien sagt, hat meist die Bilder der Toskana, von Rom oder antiken Stätten im Kopf, vielleicht auch noch den Gardasee. Aber Um-brien, dieses kleine grüne Herz mitten im Stiefel? Die 45-köpfige Reisegruppe "Mit der Union durch Europa" spürte bei ihrer siebentägigen Erlebnisreise die kleine Schwester der Toskana als landschaftlich und kulturell interessant auf. Und was den Wein betrifft, ist die Region allemal eine Reise wert. Das erfuhren die Fahrtteilnehmer aus dem ganzen Kreis Haßberge bei kleinen Weinbauern.

Nirgendwo anders in Italien begegnet man dieser gelungenen Kombination aus bodenständiger Küche, Oliven und Wein mit schönen Dörfern auf Hügeln sowie Kirchen und Pilgerorten.

Die "Villa Paradiso" am Trasimeno-See zum Beispiel gilt als eine gute Alternative zum Meer, denn als einzige Region Italiens hat Umbrien keinen Meerzugang. Erstes romantisches Ausflugsziel mit dem Schiff war dort die "Isola Maggiore" mit einer Wanderung zur Franziskus-Kapelle, in der der Heilige 42 Tage lang gefastet haben soll.

Danach ging es nach Perugia, der Stadt, die ihren Kern seit dem Mittelalter kaum verändert hat. Um den gotischen Dom und den Brunnen "Fontana Maggiore" im historischen Zentrum auf dem Berg zu sehen, nutzte die Gruppe das einzigartige Rolltreppensystem und die weltweit erste Mini-Metro.

Malerisch gestaltete sich die Fahrt zu den Bergdörfern Umbriens, in denen die Vorbereitungen zum "Inflorante di Spello" auf Hochtouren liefen. Das Schmücken der eigenen Häuser in der Blumenstadt gehört dazu; es duftete überall in den Gassen nach Blumen, und die ganze Nacht arbeiteten die Bürger durch, um mit abertausenden leuchtenden Blüten die Straßen und Gassen bunt zu gestalten.

Ein weiterer Höhepunkt war die Stadt Orvieto, hoch oben thronend auf einem Tuffsteinfelsen wie ein mächtiges Schiff, auch genannt "die Wolke aus Gold". Die Marmorfassade des Doms gilt als eines der schönsten Bauwerke Italiens.

Danach ging es in die "Unterwelt von Orvieto", die von 1200 Höhlen durchzogen ist. Auf der "Piazza del populo", die zu den schönsten mittelalterlichen Plätzen Italiens zählt und wie eine Filmkulisse wirkt, schritt einst Schauspielerin Elizabeth Taylor als Kleopatra auf der Treppe. gg