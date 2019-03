Bauwagen gesucht

Für die Wanderausstellung "Handwerk" ist Coburg Stadt und Land aktiv auf der Suche nach einem gebrauchten aber fahrtüchtigen Bauwagen. Hinweise können per E-Mail an mail@region-coburg.de oder unter der Telefonnummer 09561/5149148 beim Regionalmanagement eingereicht werden. Ziel der Ausstellung ist es einer Mitteilung zufolge, die allgemeine Attraktivität des Handwerks zu steigern und ein größeres Bewusstsein für das Handwerk und Produkte aus der Region zu bilden. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, ist die Ausstellung in einem Bauwagen geplant, der alle zwei Wochen an einem anderen Ort abgestellt wird. Der Besuch wird kostenlos sein. red