Bauwagen für Kinder

Die nächste Sitzung des Stadtrates Gräfenberg findet am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr im historischen Rathaus statt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen ein Bauantrag auf dauerhafte Aufstellung eines Bauwagens in der Gemarkung Guttenberg für den Waldkindergarten Gräfenberg und der Abschluss einer Zweckvereinbarung für die Ersatzbeschaffung einer Feuerwehrdrehleiter im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit. Außerdem soll das Ergebnis einer Standsicherheitsprüfung der innerörtlichen Straßenbeleuchtung der Stadt Gräfenberg präsentiert werden. Weitere Themen sind die Aufstellung des Bebauungsplans "Lillinger Höhe Nordost" und die Beteiligung zum Bebauungsplan "Am Mühlbach II" in Weingarts. red