Bauunternehmen muss warten

Über die vom Sambacher Bauunternehmen Butzbacher beantragte Anlage zum Lagern und Brechen von Bauschutt wurde in der jüngsten Pommersfeldener Ratssitzung noch nicht entschieden. Vor einer Entscheidung will sich das Ratsgremium vor Ort eine Meinung bilden. Der beabsichtigte Standort liegt im Außenbereich und ist nicht erschlossen. Er grenzt an das Gebiet des nicht rechtskräftigen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Steppach" an. Die straßenmäßige Erschließung wäre von der Industriestraße herzustellen. Der Punkt wurde vertagt.

Vertagt wurde auch der Punkt "Naturnahe Umgestaltung des Altbaches", zu dem die Gemeinde Pommersfelden im Wasserrechtsverfahren gehört wird. Der Heinershof in Stolzenroth beabsichtigt, den Verlauf des Altbaches mit einem zusätzlichen Seitenarm zu versehen. Die Betreuungseinrichtung für Kinder möchte in dem Bereich einen naturnahen Spiel- und Bolzplatz anlegen. Ein Teil des Grundstücks soll für die Beweidung mit Schafen gestaltet werden.

Zwei weitere Anträge, die auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "Kühtrieb" abzielten, wurden abgelehnt. Der Eigentümer des Anwesens Hintere Schlossmauer 12 hatte beantragt, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage errichten zu dürfen. Einer Befreiung wurde nicht zugestimmt, weil dadurch die Grundzüge der Planung in Bezug auf das nahe Schloss berührt würden.

Auch für ein Toskana-Haus gaben die Räte kein grünes Licht. Das Haus sollte an der Stelle des abgebrannten Hauses auf dem Grundstück "Hintere Schlossmauer 15" errichtet werden. Dort sieht der Bebauungsplan Satteldächer als zulässige Dachform vor. See