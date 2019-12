Bautrupp im Einsatz

Die Wintersaison hat noch nicht richtig begonnen und das Team vom Adelsdorfer Wasserwerk und Bauhof ist schon gefordert. Bereits zum vierten Mal musste der Bautrupp am Sonntag ausrücken, um in Aisch einen Wasserrohrbruch zu beseitigen. "Wir drehen das Wasser nicht einfach ab und warten bis zum nächsten Tag. In der Gemeinde Adelsdorf wird das sofort behoben, damit die Anwohner zeitnah Wasser haben", erklärte Betriebsleiter Hans Schockel.

Zahlreiche Strom- und Datenleitungen im Bereich des Rohrbruchs erschwerten die Arbeiten, die trotzdem zügig durchgeführt werden konnten. Dafür gab es Lob von den Anwohnern. Fader Beigeschmack: Es wurde Werkzeug gestohlen. jb