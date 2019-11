Bauten aus Tausenden von Lego-Steinen

Die Vernissage von "Kleine Steine. Große Passion.

Kreative Welten aus Lego-Steinen" findet am Samstag, 30. November, um 16 Uhr im Puppenmuseum statt. In der Ausstellung beeindruckt der Verein "Bricking Bavaria" mit den eigenen Kreationen seiner Mitglieder aus Tausenden von Lego-Steinen. Die außerdem gezeigten Originalbausätze zählen zu den Highlights aus den vergangenen 40 Jahren. Während der Ausstellungsdauer stehen Lego-Steine in der Museumspädagogik zum freien Spielen und Bauen zur Verfügung. red