Bauteile von Firmengelände gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ausgesonderte Elektrobauteile von einem Firmengelände in Kriegenbrunn gestohlen. Bei ihrem Diebstahl verursachten die Täter außerdem hohen Sachschaden. Die Einbrecher schlugen zwischen 18 und 6 Uhr auf dem Firmengelände in der Neuenweiher Straße zu. Mehrere Lagerräume wurden gewaltsam geöffnet und Kabel, Platinen sowie weitere elektronische Bauteile entwendet. Der Materialwert der Beute wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zudem verursachten die Täter durch ihr Vorgehen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Erlangen sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Industriegebiet an der Neuenweiher Straße aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/ 2112-3333 entgegen. po