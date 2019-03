Baustellenraser mit Tempo 122 statt 50

Am Dienstag ist zum Schutz und zur Freude der Arbeiter des Kreisbauhofes im Rahmen ihrer Arbeitsstelle auf der Kreisstraße ERH 33, welche von Weiher in Richtung Unterschöllenbach verläuft, eine mobile Geschwindigkeitsmessung durchgeführt geführt worden. Für die Dauer der Baustelle wurde eine Geschwindigkeit von 50 km/h angeordnet. Zudem stellten die Arbeiter zur Absicherung ihrer Baustelle noch entsprechende Warnschilder auf. Die Geschwindigkeitsmessung dauerte von 8.21 bis 11.42 Uhr. In dieser Zeit passierten 276 Fahrzeuge die Messstelle. Insgesamt wurden davon 82 Fahrzeuge geblitzt. Für 45 Fahrzeuglenker gibt es nun Punkte in Flensburg, sechs davon dürfen demnächst ihren Führerschein abgeben. Der traurige Spitzenreiter raste mit 122 km/h durch die Baustelle.