Baustellenrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 13. Januar 2020 ist HELMSTADT.

Helmstadt ist ein Markt und liegt in Unterfranken, im Landkreis Würzburg. Der Markt besteht aus zwei Gemeindeteilen: Helmstadt und Holzkirchhausen und liegt zwischen Maindreieck und Mainviereck.





Highlights in Helmstadt:

- Rad- und Wanderwegenetz: Helmstadt verfügt über ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz mit Anbindung nach Würzburg, in Taubertal und in den Spessart. Die Wege führen durch Wälder und Wiesen, vorbei an Gedenkstätten aus dem Bruderkrieg von 1866, dem Hans-Böhm-Denkmal vor dem Rathaus und an vielen weiteren Sehenswürdigkeiten.

- Das Heimatmuseum Holzkirchenhausen: Das Heimatmuseum Holzkirchenhausen zeigt auf einer Ausstellungsfläche von 250 Quadratmetern eine Sammlung über das bäuerliche Leben im Dorf. Es werden Haus-, Hof- und Feldgeräte aus drei Jahrhunderten gezeigt. Von den früheren kleineren Handwerksbetrieben aus Holzkirchen hausen werden Schuster-, Büttner-, Schmied- und Steinhauerwerkzeuge ausgestellt. Besonderes Highlight: Die originales Frauentracht aus dem 19. Jahrhundert, sowie vorgeschichtliche Funde von Keramik und Bronzeschmuck.

Gewinner

31 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Matthias Brotkorb" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)