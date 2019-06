Baustellenidylle

Lea Schreiber Während ein Großteil der Bamberger noch schläft und nur die Vögel zwitschern, ist es idyllisch in der Innenstadt - eigentlich. Wäre da nicht der grummelige Müllmann. "Immer diese scheiß Baustellen", schimpft er schon früh am Morgen und stapft schnellen Schrittes von einem Gelben Sack zum nächsten. Grantig flucht er in seinen Bart: "Wie lange kann man dafür nur brauchen?" Ob seine schlechte Laune nur daher rührt, dass der Mülllaster nicht bis vor die Haustüre fahren kann oder weil ihm zwei Häuser vorher der Gelbe Sack gerissen ist? Man kann nur rätseln.