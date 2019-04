Baustellenfahrzeug in Ermreuth beschädigt

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag sind in Ermreuth auf einem Flurgrundstück unmittelbar neben dem Feldweg in Verlängerung der Herrnbergstraße, welcher nach Gleisenhof führt, nahezu alle Scheiben eines Baggerladers eingeworfen worden. Der bislang unbekannte Täter verursachte hierdurch einen Schaden von circa 4000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. pol