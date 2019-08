Baustelle wirkt sich auf Landkreisbusse aus

Für Pendler wird sich das bemerkbar machen: Die Erlanger Drausnickstraße ist von Montag, 5. August, bis spätestens Montag, 9. September, stadteinwärts gesperrt. Der Verkehr wird über Spardorf und Erlangen-Sieglitzhof umgeleitet. Die Buslinie 208 in Fahrtrichtung Erlangen fährt nur die Haltestelle "Spardorf/Erlanger Straße" an und folgt dann der ausgeschilderten Umleitung auf der Erlanger Straße über Sieglitzhof nach Erlangen. Die Haltestellen "Spardorf/Luzernenweg", "Spardorf/Kornblumenweg", "Spardorf/Emil-von-Behring-Gymnasium", "Busbahnhof Buckenhof/Spardorf" und "Buckenhof" entfallen. Bei den Linien 209 und 210 entfällt der Halt "Busbahnhof Buckenhof/Spardorf" auf der Fahrt nach Erlangen. Als Ersatz dafür wird eine Haltestelle auf der "Buckenhofer Straße" in Spardorf nach der Einfahrt des Ärztehauses eingerichtet. Zusätzlich halten die Linien 209 und 210 bei Bedarf auch noch an den Haltestellen, die auf der Umleitungsstrecke liegen. Ab der Haltestelle "Erlangen/Markuskirche" fahren die Busse stadteinwärts wie gewohnt. Stadtauswärts fahren alle Linien wie üblich. red