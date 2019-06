Am Mittwoch kam es in der Von-Henneberg-Straße in Bad Kissingen zu einem Unfall zwischen einem Stadtbus und einem Pkw. Aufgrund einer Baustelle auf der Kreuzung Pfalzstraße musste der Bus sehr weit links ausholen, weshalb ein entgegenkommender Pkw nicht durchfahren konnte. Bei dem Rangierversuch kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei aber niemand verletzt wurde. An dem Pkw entstand dennoch ein Sachschaden von ca. 500 Euro. pol