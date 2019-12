Baustelle in Staffelbach bleibt über den Winter bestehen

Ein Ärgernis ist für viele Bewohner der "Siedlung" im Oberhaider Ortsteil Staffelbach die unendliche Geschichte der Kanalsanierung.

Eigentlich hätte diese mit der einhergehenden Gesamtsanierung mit der Erneuerung aller Versorgungsleitungen schon im Oktober abgeschlossen sein sollen. Doch weit gefehlt: Jetzt wird die Straße erstmal winterfest gemacht und die Asphaltierung wohl erst im Frühjahr vonstatten gehen. Über die Gründe berichtete ausführlich, wenn auch nicht sonderlich aufschlussreich, Steffen Kahl vom Ingenieurbüro Weyrauther in der letzten Sitzung des Gemeinderates im alten Jahr.

War die Verlegung des Kanals noch relativ problemlos, hakte es bei der Lieferung der Wasserleitungen, die nach Bestellung erst nach fünf Wochen an der Baustelle vorhanden waren, und auch der Anschluss der Hausanschlüsse dauerte zwei Wochen länger als geplant. Dann hatte die Baufirma auch noch Betriebsurlaub, so dass die Staffelbacher Bürger in der Siedlung wohl noch ein paar Monate mit der Baustelle leben müssen.

Mitte März beginnt der fünfte Bauabschnitt in Staffelbach, der andere Straßen betrifft - hier hofft der Gemeinderat mit Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) auf einen zügigeren Verlauf.

Sanierung Alte Mühle

Über den Sachstand der Sanierung an der Alten Mühle berichtete Architekt Matthias Jacob. Das denkmalgeschützte Ensemble wurde mittlerweile großteils entkernt und samt alter Mühlentechnik leer geräumt. Grundsätzlich sei man bemüht, rund um den Pavillon auf dem Mühlenplatz mehr Grün und weniger Versiegelung einzuplanen.

Im Rahmen der Freilegung der alten Fundamente wurde nun festgestellt, dass die Ursprünge der alten Mühle vermutlich vor dem Jahr 1670 liegen, die Historiker gehen nun davon aus, dass die "Vorläufer"-Mühle vielleicht im 30-Jährigen-Krieg abbrannte und erst danach auf den alten Fundamenten die jetzige Mühle entstand.

Teurer als geplant wird das Ganze wohl ohnehin, was die Erneuerung der gesamten Mühlentechnik kosten wird, vergab der Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil.

Für die Verwaltung gab Bürgermeister Joneitis bekannt, dass die Gemeinde Oberhaid damit liebäugelt, ein Bürgermobil als kommunalen Fahrdienst anzuschaffen. Die Kosten dafür würden rund 35 000 Euro betragen, eine Förderung von höchstens 10 000 Euro ist laut Joneitis zu erwarten.

Gelungenes Ferienprogramm

Als gelungen bezeichnete der Bürgermeister das Ferienprogramm in diesem Jahr. Insgesamt wurden 30 Veranstaltungen durchgeführt, an denen 523 Kinder teilnahmen. Gut angelegtes Geld waren die 1962 Euro, die die Gemeinde dafür investierte.