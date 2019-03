Baustelle bremst Busse aus

Die Stadt Erlangen erneuert von heute an bis voraussichtlich Dienstag, 30. April, die Fahrbahndecke in der Kreuzung Sankt Johann/Möhrendorfer Straße. In Richtung Dechsendorf und in Richtung Erlanger Norden wird die Fahrbahn jeweils einspurig. Während der Bauarbeiten ist die Abbiegespur in Richtung Möhrendorfer Straße gesperrt. Die Ampel für diese Spur ist abgeschaltet. Verkehrsteilnehmer müssen daher an diesem neuralgischen Punkt mit Stau rechnen.

Regionalbusse verspäten sich

Das wirkt sich auch auf den Busverkehr in die und aus der Stadt aus. Auf den Linien 202 und 202E (Weisendorf-Erlangen) sowie 203, 203E und 205 (Höchstadt-Erlangen) kann es wegen der einspurigen Fahrbahn zu Verspätungen kommen.

Für die Fahrten der Linie 254 am Nachmittag ab Erlangen "Schulzentrum West" ist eine Umleitung eingerichtet.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hofft, dass sich die Verzögerungen und Beeinträchtigungen für die Fahrgäste in Grenzen halten werden.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Erlangen unter www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1274/704_read-35807. red