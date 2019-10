Baustelle blockiert den Weg durch Heßdorf

Von Mittwoch, 9. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 23. Oktober, ist die Membacher Straße in Heßdorf (ERH 14) zwischen den Einmündungen "Am Seebach" und Erlanger Straße gesperrt. Grund sind dringende Bauarbeiten, für die Kanal- und Wasserleitungen muss dort ein sogenanntes Schieberkreuz ausgetauscht werden, teilt das Landratsamt mit. Der Verkehr wird über Großenseebach, Weisendorf und Hammerbach nach Beutelsdorf sowie umgekehrt umgeleitet. Der öffentliche Personennahverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen. Fußgänger können die Baustelle passieren. Radfahrer müssen absteigen oder können über die umliegenden Anwohnerstraßen an der Baustelle vorbeifahren. Das Landratsamt bittet alle Betroffenen um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten. red