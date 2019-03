Baustelle auf der Autobahn

Die Autobahndirektion Nordbayern macht auf Verbesserungsarbeiten auf der Maintalautobahn (A 70) zwischen den beiden Anschlussstellen Eltmann und Knetzgau aufmerksam. Damit sind Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden, teilte die Behörde in Nürnberg mit.

Entwässerungsrinne

Die Erneuerung einer Entwässerungsrinne zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Eltmann in Fahrtrichtung Schweinfurt erfordert von Donnerstag, 28. März, bis voraussichtlich Freitag, 26. April, die Einrichtung einer einstreifigen Verkehrsführung. Im Verlauf der bereits angekündigten Sperrung der Tunnelröhre "Schwarzer Berg" in Fahrtrichtung Schweinfurt wird eine einstreifige Verkehrsführung, zur Erneuerung der am Mittelstreifen befindlichen Entwässerungsrinne ab dem morgigen Donnerstag auf dem gesamten Bereich zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Eltmann in Richtung Schweinfurt eingerichtet. Die Parkplatzanlage "Spitzberg-Nord" (auch Fahrtrichtung Schweinfurt) wird während der Bau-stellenphase komplett gesperrt.

"Süd"-Fahrbahn nicht betroffen

Die A 70 in Fahrtrichtung Bamberg einschließlich des Parkplatzes "Spitzberg-Süd" ist von der geänderten Verkehrsführung nicht betroffen.

Die Autobahndirektion bittet die Verkehrsteilnehmer "für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen" um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red