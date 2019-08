Baustart für Bike- und Skatepark

Es war eine kurze Sitzung des Bischofsheimer Stadtrats, die der offensichtlich gut erholte Bürgermeister Georg Seiffert mit zwei wichtigen Bekanntmachungen von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung begann. Die erste Nachricht war durchaus erfreulich: Der Stadtrat hat demnach die Arbeiten für die neue Rollsportanlage an der Kissinger Straße vergeben. Den Auftrag für den multifunktionalen Bike- und Skatepark mit Kunsteisfläche am Freibad erhielt die Firma Fichter aus Rauheim für 1,54 Millionen Euro.

Der Stadt fällt die Investition in die Trainingsanlage für Skater und Biker, ein Basketballfeld und eine Multifunktionsfläche, die sich im Winter als Eisbahn nutzen lässt, leicht, da sie einen Höchstfördersatz von 80 Prozent erhält. Die Arbeiten für die neue Anlage könnten schon im September starten.

Enorme Schäden

Die zweite Auftragsvergabe war weniger erfreulich, da sie die Stadt viel Geld kostet, was so nicht eingeplant war. Der Grund ist der Borkenkäferbefall, der auch im Bischofsheimer Stadtwald dramatische Ausmaße angenommen und in den Fichtenbeständen massive Schäden angerichtet hat. Rund 6000 Festmeter Käferholz müssen gefällt und mindestens 500 Meter vom Wald entfernt gelagert werden. Der Auftrag für den Harvestereinsatz und die Aufarbeitung des Holzes ging für 189 000 Euro an die Firma Werner Hohmann aus Ehrenberg.

Kapelle geplant

Sehr angetan zeigte sich das Ratsgremium von einem geplanten Bauvorhaben. An der Bauersbergstraße, gegenüber des früheren Gasthauses, plant eine Bischofsheimerin, eine kleine Kapelle mit einer Größe von 3 mal 3,25 Meter zu errichten. Ein solches Bauwerk passe in das fränkische Orts- und Landschaftsbild und liege am Wanderweg hoch zum Rothsee, befürwortete der Bürgermeister die Bauvoranfrage. Die Kapelle werde privat finanziert und auf Privatgrund errichtet. Die Antragstellerin habe ihm zugesagt, dass die Kapelle aber öffentlich zugänglich sein werde. Allerdings liege sie im Landschaftsschutzgebiet, weshalb die Untere Naturschutzbehörde über das Vorhaben entscheide. Eventuell könnten daher Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Das Gremium erteilte der Anfrage einhellig das Einvernehmen.

Mehr Platz für Rinder

Weitgehend einhellig erhielten auch weitere Bauanträge das Einvernehmen. Das betraf zum einen den Vorbescheid für einen Hausneubau in der Löwenstraße in Bischofsheim, wie den Bau einer Pergola und einer Überdachung in der Ahornstraße, für den eine Reihe von Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplanes erforderlich sind, sowie zum anderen die Errichtung einer großflächigen Werbeanlage auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rhönstraße. Zustimmung gab es auch für die Erweiterung eines Rinderstalles in Oberweißenbrunn. Die Tiere sollen eine größere Auslauffläche bekommen. top