Nüdlingen vor 13 Stunden

Bauschutt im Wald entsorgt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Nüdlingen, Nähe der Staatsstraße 2445 bei den Windrädern, Bauschutt entsorgt. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol