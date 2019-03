Bauschutt im Wald "entsorgt"

Nach Hinweisen von Bürgern wurde bekannt, dass am vergangenen Wochenende an einem Waldweg zwischen Oberbach und Ziegelhütte Bauschutt abgeladen wurde, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Es handelt sich hauptsächlich um alte Fenster, Rolläden, Dämmmaterial und Rohrstücke. Es dürfte ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger eingesetzt worden sein. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol