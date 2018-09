Bauschutt fällt auf Opel Zafira

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberen Mühlstraße kurz nach dem Ortsschild kam es am Samstag kurz nach 9 Uhr. Der Verursacher fuhr mit seinem Gespann bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger. Auf der Kuppe federte der Anhänger und Bauschutt fiel auf den entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Rentner. Beim Opel Zafira des Rentners ist hierdurch die Kennzeichenhalterung, sowie die Stoßstange beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.