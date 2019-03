Baur SV will Fans verwöhnen

Am morgigen Samstag rollen die Kugeln in den höheren Kegler-Ligen zum letzten Mal in dieser Saison. Die Meistertitel werden vergeben und die Abstiegsfragen geklärt. In der Bayernliga Nord geht es an der Spitze spannend zu. Noch drei Teams dürfen von Titel und von Aufstiegsspielen zur 2. Liga träumen. Spitzenreiter Polizei Bamberg gastiert mit einem Punkt Vorsprung beim Verfolger SC Luhe-Wildenau. Punktgleich mit den Oberpfälzern liegt einen halben Mannschaftspunkt der SV Herschfeld in Lauerstellung. Die Unterfranken gastieren im Lokalduell in Karlstadt und können bei einem Sieg noch das Führungsduo überholen.

Die Abstiegsfrage ist dagegen beantwortet. Hirschau empfängt Fürth. Unabhängig vom Ausgang des Spiels werden beide Teams den Gang in die Landesliga antreten. Kulmbach dürfte als Siebter wohl drinbleiben, ganz sicher ist dies, wenn sie ihr Heimspiel gegen Eschlkam gewinnen. Um die "Goldene Ananas" spielt dagegen der Baur SV Burgkunstadt am Samstag (15 Uhr) gegen den TV Eibach. Dabei wollen die "Schuhstädter ihrem Anhang noch einmal großartigen Kegelsport zeigen.

Zum Einsatz kommen in jedem Fall die beiden Routiniers Dieter Kestel und Harald Zapf. Pausieren werden Tobias Rießner und Sebastian Krötter. Wie sich die vier übrigen, Michael Carl, Johannes Partheymüller, Patrick Kalb und Peter Zapf formieren, wird erst kurzfristig entschieden. tc

Bezirksoberliga, Männer

In der Bezirksoberliga der Männer sind sowohl das Titelrennen als auch der Kampf um den Ligaverbleib noch völlig offen. Spitzenreiter Eremitenhof Bayreuth hat beim Sechsten Schönbrunn eine schwierige Aufgabe zu lösen. Den Bayreuthern reicht aber ein Unentschieden zur Meisterschaft. Auf einen Ausrutscher hofft Verfolger SG 1306 Bamberg, der gegen das noch um den Klassenerhalt kämpfende Schlusslicht Baur SV Burgkunstadt II antritt. Mit einem Heimsieg über den Dritten SSV Warmensteinach will der TSV Lahm am Samstag (15 Uhr) seine Saison beenden.

Bezirksoberliga, Frauen

In der Frauen-Bezirksoberliga sind die Lahmerinnen beim noch um Platz 2 kämpfenden KV Lohengrin Kulmbach zu Gast. lipp