Baur: solide Halbzeitbilanz

Nach dem moderaten Umsatzplus im Vorjahr zeigt die Baur-Gruppe wieder ein höheres Wachstumstempo. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahrs 2019/2020 (Ende: 29. Februar 2020) stieg der Netto-Außenumsatz um fünf Prozent auf 414 Millionen Euro. Erstmals überspringt damit die Tochtergesellschaft der Otto Group bereits zur Geschäftsjahresmitte die 400-Millionen-Marke. Solide entwickelte sich unverändert das aufgelaufene Gruppenergebnis, das sowohl den Vorjahres- als auch den Planwert übertrifft. Das höhere Geschäftsvolumen schlägt sich in mehr Beschäftigung nieder. Zum 31. August zählte der im Online-Handel und B2B-Geschäft aktive Unternehmensverbund 4263 Mitarbeiter; 106 mehr als im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Umsatzplus im Online-Handel

Wachstumsträger waren vor allem der Online-Shop baur.de mit einem Umsatzplus von fünf Prozent und das expandierende Dienstleistungsgeschäft. So leistet die Baur-Logistik seit März am Standort Altenkunstadt die komplette Ausgangsabwicklung für den rasant wachsenden Mode-Online-Shop About You. Die in sechs europäischen Ländern aktive Unito-Gruppe und BFS Baur Fulfillment Solutions blieben unter dem Vorjahresumsatz, leisten allerdings wichtige Beiträge zum Gruppenergebnis.

"Die Baur-Gruppe hat sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld gut geschlagen. Unser Dienstleistungsgeschäft schloss die erste Hälfte leicht über, unser Online-Handel etwas unter unseren Umsatzerwartungen ab. Wir wachsen profitabel", bewertet Patrick Boos, Vorsitzender der Geschäftsführung, die Bilanz. red