Am Montag, 24. Juni, um 18 Uhr findet im Kommunbrauhaus eine Sitzung des Bau-, Werks- und Planungsausschusses mit folgender Tagesordnung statt: Ortstermin in der Schleienstraße 7 in Etzelskirchen aufgrund einer formlosem Bauvoranfrage auf Grundstückseinfriedung; Tektur zum Bauantrag auf Umbau eines Lebensmittelmarktes in der Schlesierstraße 13 in Höchstadt; Neubau einer Kindertagesstätte in der Jungenhofener Straße 2 in Zentbechhofen; private Bauangelegenheiten. red