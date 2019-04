Baunacher tritt wieder an

Zwei jahrzehntelange Mitarbeiterinnen der Gemeinde wurden in der Sitzung des Wonfurter Gemeinderats im Rathaus verabschiedet.

Maria Neubauer war 22 Jahre lang die "gute Seele" der Schule in Dampfach, wie es Bürgermeister Holger Baunacher bezeichnete. Neben der Sauberkeit im Gebäude kümmerte sich Neubauer auch um alles andere, damit der Schulbetrieb reibungslos ablaufen konnte. Als Ersatz für die Dampfacherin konnte vor Ort keine Bewerberin gefunden werden, so dass die Arbeiten jetzt an eine Fremdfirma übergeben wurden, erklärte Baunacher.

Stolze 30 Jahre hielt Marianne Heilmann die Bücherei in Steinsfeld am Laufen. Mit viel Engagement sorgte sie zum Wohle der Gemeinde dafür, dass auch die Bürger in dem Gemeindeteil immer mit Lesestoff versorgt waren. Aufgrund des zeitlichen Wandels sank die Nutzung der Bücherei so stark, dass der Betrieb eingestellt werden musste. Bürgermeister Baunacher wies jedoch auf die Bibliothek im Wonfurter Rathaus hin, die jeder Gemeindebürger Wonfurts nutzen kann. Auch die Öffnungszeiten wurden vor kurzem erst verlängert.

19 Bürger baten in einem Brief an Bürgermeister Holger Baunacher darum, dass der geplante Spielplatz im Neubaugebiet doch baldmöglichst geschaffen werden sollte. Es sei geplant, so das Gemeindeoberhaupt, einen Rundumschlag für alle fünf gemeindlichen Spielplätze zu machen und dafür insgesamt 80 000 Euro zu investieren. Denn auch bei den bereits vorhandenen Spielplätzen sei ein Austausch von Spielgeräten notwendig, sagte er. In der nächsten Bauausschusssitzung werde sich das Gremium ausführlich mit diesem Thema beschäftigen.

Ein offenes Gespräch mit allen Gemeinderäten fand vergangene Woche in nichtöffentlicher Sitzung statt. Bürgermeister Baunacher bezeichnete das Ergebnis der Zusammenkunft als "Schritt nach vorne", weil hier Diskrepanzen und Unstimmigkeiten geklärt werden konnten.

Auch über die bevorstehende Kommunalwahl 2020 wurde gesprochen. Nach einer Überlegungsphase erklärte Holger Baunacher nun, wieder als Bürgermeister kandidieren zu wollen: "Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht, die ich weiterhin begleiten und abschließen möchte."

Grünpflege

Zum Sachstand der Erarbeitung eines Grünpflegeplans gab Baunacher Auskunft. Hier werden alle Grünflächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen, also zum Beispiel Wiesen, Obstbäume, Wege und Naturdenkmäler, erfasst. Dadurch soll die Arbeit des Bauhofs minimiert werden, aber gleichzeitig auch Vorschläge von Fachleuten berücksichtigt werden. Es ist geplant, einige Flächen mit Baumbestand, Streuobstwiesen oder Wasserläufen aufzuwerten. Dafür gibt es Punkte für das Okö-Konto der Gemeinde, wie Baunacher mitteilte. Von diesen Punkten könne dann beispielsweise bei Neuschaffung eines Baugebietes gezehrt werden.

Nach 40 Jahren wird das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Theres im Innenbereich grundlegend saniert. Nachdem für die geplanten Sanierungsarbeiten am Schulgebäude in Dampfach die Klassen vorübergehend nach Gädheim ausgelagert werden, können die Räumlichkeiten als Übergangslösung für die VG (Verwaltungsgemeinschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die Sanierung der Schule selbst wird dann nach dem Auszug der Verwaltung ausgeführt. Anschließend findet der Unterricht der Schulklassen wieder in Dampfach statt. Der Gemeinderat Wonfurt ermächtigte den Bürgermeister, einen Nutzungsvertrag mit der Verwaltungsgemeinschaft Theres abzuschließen.

Der Kindergarten Wonfurt benötigt zusätzliche Kinderstühle, Garderoben und wegen des hohen Personalstandes neue Stühle für das Büro. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3800 Euro. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, dem Kindergartenverein einen Zuschuss in Höhe von zwei Drittel der Beschaffungskosten zu genehmigen.