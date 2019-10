Baunacher, Rentweinsdorfer und Mürsbacher feiern Siege

Die Fußballer des Spitzenreiters FC Baunach haben sich auch am 13. Spieltag der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, nicht aufhalten lassen. Sie schlugen die SG SV Dörfleins II/SV Memmelsdorf II (13.) mit 9:2. Der FC Rentweinsdorf (6.) bezwang den TSV Ebensfeld II (15.) mit 3:1. Mit 4:0 besiegte der VfL Mürsbach (8.) das Tabellenschlusslicht Post-SV Bamberg. Die SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach (9.) unterlag dem TSV Staffelbach (3.) mit 0:2. FC Baunach - Dörfleins/Memm. II 9:2 (7:1)

Der Baunacher Erfolgslauf hält an. Erneut schossen die FCB-Fußballer aus allen Rohren und ließen den Gästen keine Chance. Die SG-Kicker waren froh, als der Abpfiff kam, sonst wäre es wahrscheinlich noch zweistellig geworden. Zur Halbzeit bereits war für den Tabellenführer mit dem 7:1 alles gelaufen. Für den FC trafen Manuel Meyer (3/5., 24., 45.), Jan Rottmann (2/19., 22.), Simon Jungkunz (2/36., 63.), Konstantin Koch (31.) und Daniel Feulner (61.). Die Tore für die Gäste erzielten Pascal Rückel zum 6:1 (38.) und Dennis Getmanenko zum 9:2 (65.). VfL Mürsbach - Post-SV Bamberg 4:0 (2:0)

Nach eher dürftigen Vorstellungen überzeugten die Mürsbacher diesmal voll und schickten die "Postler" deutlich geschlagen nach Hause. Von Beginn an entwickelten die Mannen um Spielertrainer Imof viel Druck. Nach gut 20 Minuten hatten sie sich durch den stark aufgelegten Philipp Streng eine 2:0-Führung erspielt. Die Gastgeber erhöhten in der 76. Minute durch Daniel Schirmer nach Vorarbeit von Streng auf 3:0, während Streng mit seinem dritten Treffer in der 85. Minute den 4:0-Endstand herstellte. FC Rentweinsdorf - TSV Ebensfeld II 3:1 (1:1)

Das Beste an dieser Begegnung waren die drei Punkte für die Gastgeber in einer beiderseits schwachen Begegnung. Die Ebensfelder waren im Feld ebenbürtig, doch zeigten sich die Platzherren zumindest im Ausnutzen der Chancen kaltschnäuziger, auch wenn sie bis zum Abpfiff um ihren Sieg bangen mussten, zumal das 3:1 erst in der Nachspielzeit fiel. - Tore: 1:0 Derra (33.), 1:1 Vogt (40.), 2:1 Lang (76.), 3:1 Derra (92.). SG Reckendorf/Gerach - TSV Staffelbach 0:2 (0:1)

Eine der schwächeren Begegnungen der SG in der Vorrunde. Sie bemühte sich zwar, doch sprang nichts Zählbares heraus, wobei die Möglichkeiten teils leichtfertig ungenutzt blieben. Etwas besser die Vorstellung der Staffelbacher, die durch Jan Schels (33.) und Maximilian Schug (66.) zu den entscheidenden Toren kamen. di