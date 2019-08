Baunacher Kader steht

Die Zwillingsbrüder Brandon und Nicholas Tischler bleiben im Nachwuchsprogramm des Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg. Die beiden 19-jährigen Eigengewächse werden auch in der kommenden Saison für das Farmteam Baunach Young Pikes auflaufen. Beide standen bereits in der vergangenen Saison im Kader des letztjährigen ProA-Ligisten und konnten so bereits reichlich Erfahrung auf hohem Niveau sammeln. Beide durchliefen - ebenso wie Nicolas Wolf - das komplette Jugendprogramm von Brose Bamberg und sollen nun in der ProB eine wichtige Rolle einnehmen. Mit der Weiterverpflichtung von Brandon und Nicholas Tischler sind die Kaderplanungen der Baunacher vorerst abgeschlossen. Neben den Zwillingen stehen Marvin Heckel, Elias Baggette, Moritz Plescher, Daniel Köppel, Nicolas Wolf, Kay Bruhnke, Miles Osei, Daniel Keppeler, Felix Edwardsson und Mateo Seric im Kader. Aus dem Brose-Nachwuchsprogramm stoßen der lettische U18-Nationalspieler Jekabs Beck und der kroatische U18-Nationalspieler Leon Bulic zu den Young Pikes. red