Baunach Young Pikes haben zwei schwierige Spiele zu Saisonbeginn

Die 2. Basketball-Bundesliga ProA geht in ihre zwölfte Saison. Jetzt steht der Spielplan für die kommende Spielzeit fest. Den Auftakt macht Aufsteiger Rostock Seawolves am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr gegen die Römerstrom Gladiators Trier.Die restlichen 14 verbleibenden Teams gehen danach am Samstag und Sonntag an den Start. In der Hauptrunde dürfen sich die Fans auf 240 Spiele freuen, Rundenende ist am 30. März 2018.Premiere in der 2. Basketball-Bundesliga ProA feiern die Aufsteiger aus der ProB: Neben den genannten Rostockern sind dies der FC Schalke 04 Basketball und die Artland Dragons , die wegen des Verzichtes der Rockets aus Erfurt durch eine Wildcard aufgestiegen sind. Aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen sind die Walter Tigers Tübingen.Pünktlich zum Saisonstart wird sich auch der Name der Liga ändern. Ab dem 1. Juli 2018 wird man unter "Barmer 2. Basketball-Bundesliga" firmieren. Für die Baunach Young Pikes beginnt die neue Saison gleich mit einem schweren Auftaktgegner: Am 22. September sind die Hechte bei den Hamburg Towers zu Gast. Eine Woche später muss man erneut in den hohen Norden nach Rostock reisen.Das erste Heimspiel in der Graf-Stauffenberg-Halle findet am Samstag, 6. Oktober, um 19 Uhr gegen die PS Karlsruhe Lions statt. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Dauerkarten für die kommende ProA-Saison der Baunach Young Pikes zu bestellen. Die Tickets gelten für alle 15 Heimspiele der Basketballer und sind nur bei Matthias Lang telefonisch unter 0152/31758102 oder per E-Mail unter matthias.lang@baunach-youngpikes.de zu bestellen.