Baunach siegt beim Verfolger

Mit dem 4:2 beim Verfolger SpVgg Trunstadt (4.) haben die Fußballer des FC Baunach am Einheitstag ihre Tabellenführung in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, gefestigt. Der FC Rentweinsdorf (7.) siegte am zwölften Spieltag mit 3:2 bei der SG SV Dörfleins II/SV Memmelsdorf II (10.). Die SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach (8.) verlor beim ASV Gaustadt (13.) mit 1:4. Mit 0:2 musste sich der VfL Mürsbach (12.) beim FC Viereth (6.) geschlagen geben. SG Dörfleins II/Memmeld. II - FC Rentweinsdorf 2:3

Keiner Mannschaft gelang es, sich entscheidende Vorteile zu erspielen. Vor dem Wechsel hatten die Rentweinsdorfer im Feld ein leichtes Plus, nach Wiederbeginn kamen die Platzherren stärker auf. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. - Tore: 1:0 Christoph Pröll (12.), 1:1 Sebastian Derra (19.), 2:1 Michael Wernsdörfer (43.), 2:2 Sebastian Derra (73.), 2:3 Bastian Schleicher (92.). SpVgg Trunstadt - FC Baunach 2:4

Die Basis für den Sieg verschafften sich die Baunacher bereits in der ersten halben Stunde, als sie sich durch Spielertrainer Manuel Meyer (4.), Simon Jungkunz (15.) und ein Eigentor von Martin (28.) eine 3:0-Führung erspielten. Zwar konnten die Trunstadter kurz vor dem Wechsel durch Oliver Meindlschmidt verkürzen, doch stellte Markus Roppelt in der 67. Minute den alten Torabstand wieder her. Das 2:4 durch Jan Kapitz war Ergebniskosmetik. FC Viereth - VfL Mürsbach 2:0

In Viereth hielt der VfL zwar im Feld gut dagegen, doch im Angriff lief wenig zusammen. Es fehlte bei der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. In der 15. Minute fiel die Vierether Führung durch Mario Then. Auch nach dem Wechsel hielten die Mürsbacher die Begegnung jederzeit offen, doch ein Torerfolg blieb dem Neuling versagt. Mit dem 2:0 durch Fabian Holler nach knapp einer Stunde war das Spiel gelaufen. ASV Gaustadt - SG Reckendorf/Gerach 4:1

Eine überraschend deutliche Niederlage mussten die Gäste in Gaustadt hinnehmen. Bei der SG lief wenig zusammen,vor allem zeigte man sich in der Abwehr nicht unbedingt sattelfest, was auch die vier Treffer unterstreichen. Andererseits nutzte die SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach ihre Chancen nicht. - Tore: 1:0 Elias Pereira (14.), 2:0 Elias Pereira (38.), 2:1 Marcel Hofmann (56.), 3:1 Gabriel Ferreira (68.), 4:1 Ahmet Khalit (80.). di