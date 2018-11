Baunach hat nichts zu verlieren

Den Baunach Young Pikes steht am Samstag in der 2. Basketball-Liga ProA ein ganz schwerer Gang bevor: Um 19 Uhr gastieren sie beim ungeschlagenen Tabellenführer, den Niners Chemnitz. In allen neun Begegnungen sind die Sachsen als Sieger vom Parkett gegangen und wiesen dabei auch die starken Teams aus Hamburg und Trier deutlich in die Schranken. Nach den drei, teilweise sehr deutlichen Niederlagen wartet also eine enorme Herausforderung auf die Young Pikes.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore hat aus der unbefriedigenden Saison 2017/2018 die richtigen Schlüsse gezogen. Der Verein hat sich von einigen Spielern getrennt und das ohnehin schon starke Teamgerüst mit qualitativ hochwertigen Akteuren verfeinert. Das deutsche Trio Malte Ziegenhagen, Jonas Richter und Jannik Lodders spielt auf sehr hohem Niveau. Anders als viele ProA-Kontrahenten haben die Niners bei den Importspielern deutschlanderfahrene Spieler verpflichtet. Aus Köln kamen Kavin Gilder-Tilbury und Matt Vest. Nach einem kurzen Gastspiel in Nürnberg wurde Publikumsliebling Virgil Matthews zurückgeholt, die Verpflichtung des bundesligaerfahrenen Power-Forward Ivan Elliott zeigt außerdem die großen Ambitionen. Über kurz oder lang soll der Weg die Chemitzer in die BBL führen. Allerdings geht man dieses Ziel mit Bedacht und Weitsicht an, so dass im Hintergrund die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden können. Insgesamt scheint man sich auf einem sehr guten Weg zu befinden, was die tollen Zuschauerzahlen und der sportliche Erfolg beweisen. Mit Pastore steht an der Seitenlinie ein ausgewiesener Taktikfuchs, der diesen Mix aus erfahrenen Spielern und talentierten jungen Deutschen zum Erfolg führt.

In Punkto Erfahrung können die Young Pikes den Gastgebern sicherlich nicht das Wasser reichen. Diesen Nachteil möchte man durch eine gewisse jugendliche Unbekümmertheit und große Leidenschaft ausgleichen. Zuletzt konnte Baunach nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Der Weggang von Doppellizenzspieler Leon Kratzer, der allerdings nur drei Spiele für die Young Pikes bestritten hat, schmerzt sehr. Da sich Flügelspieler Nico Wolf immer noch im Aufbautraining befindet und William McDowell-White und Daniel Keppeler durch Krankheiten gezeichnet waren, waren die Möglichkeiten für das Trainerteam um Felix Czerny und Mario Dugandzic nicht die besten. So hat man aus der Not eine Tugend gemacht und viele Minuten an die ganz jungen Spieler Elias Baggette, Moritz Plescher und Nicholas Tischler vergeben.

Für Wolf wird das Spiel noch zu früh kommen, auch William McDowell-White steht noch nicht zur Verfügung.

Die Partie wird wie alle ProA-Spiele kostenlos im Internet (https://airtango.live) gezeigt. red