Baunach feiert Stadtfest

nge



Kulinarische Vielfalt, Kunsthandwerk, Kinderprogramm, Straßenmusik . Mit diesen Schlagworten bewirbt Baunach das Stadtfest, das am 30. Juni und 1. Juli stattfindet. Anlass ist zunächst die offizielle Einweihung der neuen Fußgängerbrücke über die Baunach. Und danach wird dann richtig viel geboten.Der heutige Samstag startet zunächst mit einem Spendenlauf für das Zirkusprojekt der Grundschulen Baunach und Reckendorf. Los geht es um 9 Uhr am Marktplatz, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der offizielle Teil beginnt dann um 14 Uhr mit der Einweihung der neuen Fußgängerbrücke. Und eine Stunde später wird das Stadtfest eröffnet, mit dem Ausschank von 200 Liter Freibier am Bürgerhaus, gesponsert von der Baunacher Werbegemeinschaft.Rund 20 Musiker und Bands werden dann rund um den Marktplatz und die Überkumstraße die Besucher unterhalten. Sie treten ohne Gage auf und freuen sich daher über Spenden. Auch das Kunsthandwerk wird nicht zu kurz kommen, von Nähsachen über Holzprodukte bis hin zu Edelstahldekoration. Und selbstverständlich gibt es auch ein kulinarisches Rahmenprogramm, viele Baunacher Vereine beteiligen sich. Parallel finden diverse Aktionen statt - zum Beispiel eine Schlauchbootfahrt auf der Baunach, eine Kinderzaubershow und der Büchereiflohmarkt. Damit es den Kindern nicht langweilig wird, bauen die beiden Kindertagesstätten eine Spielstraße auf.