Baunach-Allianz auf dem Weg zur "Fairtrade-Allianz"

Abendfüllend stellten sich die Tagesordnungspunkte dar, die Allianz-Manager Felix Henneberger dem Gemeinderat im Interesse der Baunach-Allianz näherbringen sollte.

Relativ schnell wurde dabei jedoch die Entscheidung herbeigeführt (12:1), dass man der "Fairtrade-Towns-Kampagne" beitreten will. Immerhin kennt man das Gütesiegel bereits von Schildern an der Stadtgrenze von Baunach, und der Pfarrgemeinderat hatte mit seiner regelmäßigen Aktion am Missionssonntag schon jahrelang mittels Produktverkauf auf dieses Problem aufmerksam gemacht.

Die Kommune verpflichtet sich fortan, "ein Getränk und ein weiteres Produkt aus fairem Handel während seiner Sitzungen und im Bürgermeisterbüro anzubieten".

Unter anderem sollte eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden, die weitere Aktivitäten in diesem Sinn koordinieren sollte. Allerdings wollten sich die Gemeinderäte erst näher mit den fünf erforderlichen Kriterien befassen, bevor sich ein Mitglied für den Beitritt zum geforderten dreiköpfigen Gremium bereiterklärte. Dieses Gremium soll aus Vertretern von Einzelhandel oder Gastronomie und der Zivilgesellschaft, zum Beispiel einem Vereinsmitglied, bestehen. Die Baunach-Allianz ist somit auf dem besten Weg, die erste "Fairtrade-Allianz" zu werden. awa