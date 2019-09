Baumstumpf am Waldrand brennt

Ein aufmerksamer Beobachter bemerkte am Dienstag gegen 19 Uhr, dass am Tipi am Waldrand ein Baumstumpf brannte. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Isling und Klosterlangheim, die mit rund 25 Mann vor Ort waren, schnell gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach hielt sich ein Spaziergänger mit zwei Hunden in der Nähe auf, der möglicherweise Hinweise geben könnte. Dieser Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.