Baumspenden für das Knutfest gesucht

Zu seinem Knutfest lädt der SV Wolfers-/Neuengrün am Samstag, 25. Januar, ein. Beginn ist um 15.30 Uhr am Sportheim. Am Samstag, 11. Januar, werden die dazu benötigten Christbäume aus den Ortsteilen Neuengrün, Wellesmühle, Wellesberg, Schlegelshaid und Wolfersgrün abholt. Diese sind rechtzeitig an den Straßenrand zu legen. red