Döringstadt vor 19 Stunden

Baumschnittkurs der Gartenfreunde

Am Donnerstag, 28. Juni, findet ein Baumschnittkurs der Blumen- und Gartenfreunde Döringstadt statt. Treffpunkt ist am Wasserspielplatz um 17 Uhr. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. red