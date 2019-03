Marktschorgast vor 16 Stunden

Baumschnittkurs auf der Streuobstwiese

Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Marktschorgast bietet am Samstag um 10 Uhr an der unteren Streuobstwiese Richtung Pulst einen Baumschnittkurs mit dem Schwerpunkt "Erziehungsschnitt" an. Roland Ramming...