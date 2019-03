Baumschnitt ganz leicht

Der Obst- und Gartenbauverein Zeil bietet am Samstag, 16. März, einen Obstbaum-Schnittkurs unter fachlicher Führung an. Beginn ist um 14 Uhr (bis gegen 17 Uhr). Alle Interessierten treffen sich am Zeiler Käppele an der Wiese vor dem Freialtar (Werkzeuge wie Schere und Säge sind mitzubringen). Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmer ist allerdings auf zwölf begrenzt. Im Anschluss ist eine Einkehr geplant. Anmeldung ist erbeten bei Vorsitzendem Ulrich Dölker unter Rufnummer 09524/300671 oder per E-Mail an doelker@online.de. red