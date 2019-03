Baumschnitt auf der Streuobstwiese

Am Samstag, 9. März, können Naturfreunde selbst Hand anlegen. Am "Alten Rothof" werden in die Jahre gekommene Obstbäume geschnitten und damit zur Verjüngung angeregt. Die Veranstaltung ist kein Baumschnitt-Kurs, es gibt aber Anleitung von Experten des Bundes Naturschutz, so dass auch weniger Erfahrene mitmachen und ihren Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft erbringen können. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz St.-Getreu-Straße oberhalb Abzweig Am Bundleshof. Die Teilnahme an der ungefähr dreistündigen Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bis 4. März an bamberg@bund-naturschutz.de oder unter Telefon 0951/5190611. red