Baumschneidekurs in Theorie und Praxis

Der Obst- und Gartenbauverein Garitz veranstaltet heuer wieder einen Baumschneidekurs. Der theoretische Teil findet am Freitag, 1. März, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus statt, der praktische Teil am Samstag, 2. März. Dazu treffen sich die Interessenten um 9.30 Uhr am Anwesen von Herbert Kolb in der Baptist-Hoffmann-Straße 22. Der Kurs wird von Baumwart Klaus Langen aus Arnshausen geleitet. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. sek