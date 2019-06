Zu einem Waldbrand in der Nähe der "Hab-Acht-Kurve" auf dem Rennsteig wurden Einsatzkräfte am Mittwochmorgen gerufen. Hier hatten sich Baumreste - vermutlich durch die Hitze - selbst entzündet. Der Schwelbrand auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmetern, konnte durch die Feuerwehr Steinbach am Wald schnell gelöscht werden. Ein weiterer Schaden im Wald entstand nicht. pol