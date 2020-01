Baumgutachten im Gemeinderat

Der Gemeinderat Knetzgau tagt am Montag, 13. Januar, um 18.30 Uhr im Rats- und Kultursaal. Dabei geht es um die Städtebauförderung für den Altort Knetzgau. Weitere Punkte sind der Bebauungsplan "An der Klinge", die Entfernung des Baumbestandes in der Alltäger Straße in Knetzgau, die Grabeinfassungen für die Friedhöfe, das Baumgutachten für den Schlosspark in Oberschwappach und die Neubeschilderung der Bushaltestellen (VGN-Standard). red