Baumgärtner will Senioren absichern

Senioren, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, um ihre Miete zu bezahlen, sollen künftig in ihrer Wohnung bleiben können, wenn sie das 70. Lebensjahr vollendet haben und bereits seit mindestens 35 Jahren in ihrer Mietwohnung leben.

Der Wohnzuschuss soll in diesen Fällen bei Bedarf entsprechend erhöht werden. Dies fordert Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU): "Das gewohnte Wohnumfeld gibt alten Menschen Sicherheit, ganz nach dem Sprichwort ,My home is my castle'. Mit einem Wechsel in diesem hohen Lebensalter sind oft große Sorgen und Ängste sowie in zahlreichen Fällen auch eine Verschlechterung des Gesundheitszustands verbunden."

Zwei Vorschläge

Weiterhin wird sich der Landtagsabgeordnete dafür einsetzen, dass die zuständige Genehmigungsbehörde, das heißt der Landkreis Kronach, zukünftig in allen Fällen der Inanspruchnahme von Sozialleistungen für das Wohnen, verpflichtend zwei Vorschläge für alternative Wohnungen macht, wenn ein Umzug gefordert wird, weil Mietkosten zu hoch sind oder die derzeit bewohnte Wohnung zu groß ist. Dies soll für drei Jahre praktiziert werden, während der Landkreis gleichzeitig wieder verstärkt in die Vorhaltung von sozialem und gefördertem Wohnraum einsteigen wird. Zudem soll über Härtefälle nichtöffentlich im Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistages beraten werden. red