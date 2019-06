Baumgärtner will an Bahnhöfen in Ludwigsstadt und Kronach Fortschritte

Für MdL Jürgen Baumgärtner steht fest, dass die Bahnhöfe in Ludwigsstadt und Kronach auf Vordermann gebracht werden müssen. Und das soll baldmöglichst geschehen.

"Ich habe mir den Bahnhof in Ludwigsstadt angeschaut", berichtet er von einem Besuch vor Ort und einer folgenden Zusage an den dortigen Bürgermeister Timo Ehrhardt. Demnach hält es Baumgärtner für eine interessante Lösung, den Bahnhof gemeinsam mit dem Umfeld zu entwickeln, wie es dem Stadtoberhaupt ebenfalls vorschwebt. Vor diesem Hintergrund meint der Abgeordnete: "Es ist schon wichtig, den Bahnhof städtebaulich in Gänze zu betrachten. Das macht Sinn." Angesichts dieser Überlegung würde er sich eine Unterstützung des Vorhabens über die Städtebauförderung, die zurzeit finanziell sehr gut ausstaffiert sei, wünschen.

Was schon geklappt hat, ist eine Förderung der Planungen für die Erhöhung des Bahnsteigs in Ludwigsstadt. 110 000 Euro trägt der Freistaat hierzu bei. Das Ziel sei es, den ausgebauten Bahnsteig spätestens bis zum Fahrplanwechsel Ende 2023 in Betrieb zu nehmen.

Auch die bauliche Situation am Bahnhof in Kronach wird schon lange als unbefriedigend erachtet. Immerhin hat die Kreisstadt einen IC-Halt und wird in absehbarer Zeit ein Hochschulstandort - was der Bahnhof zurzeit nur bedingt widerspiegelt. Für diese Anlage erwartet sich Baumgärtner jedoch zeitnah die nächsten Weichenstellungen. "Mit den Planungen für den Ausbau in Kronach fangen wir schätzungsweise noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres an", nennt der Abgeordnete den aktuellen Sachstand und erinnert daran: "Es war eine große Aufgabe, Kronach noch reinzuverhandeln." Wenn die Planungen stehen - das dürfte seiner Einschätzung nach etwa eineinhalb Jahre später sein - folge der nächste Schritt. "Dann müssen wir das Geld besorgen, damit wir das Geplante auch bauen können." Den Baubeginn strebt er vor 2023 an. mrm