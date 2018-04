Baumfäller war unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 Uhr und 10.30 Uhr fällte ein bislang unbekannter Täter zwei Bäume in zwei verschiedenen Anwesen in der Bürgermeister-Prell-Straße. Außerdem sägte der Täter einen Ast von einem Baum in der Jahnstraße ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1300 Euro.



Kontakt

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol